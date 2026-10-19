OMC Dry Ice di Sumsel Tembus 7,2 Ton, Hujan Mulai Terpantau di Tol Palindra

jpnn.com, JAKARTA - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Sumatera Selatan terus diperluas dengan mengkombinasikan penyemaian dry ice dan natrium klorida (NaCI). Upaya ini dilakukan untuk membantu mengurangi konsentrasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendukung penanganan kebakaran di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan pelaksanaan OMC pada Minggu (18/10/2026) melibatkan dua pesawat dengan total empat sortie atau penerbangan operasi.

Dari empat sortie tersebut, tiga di antaranya menggunakan dry ice, sedangkan satu sortie lainy menggunakan NaCI.

"Dari tiga kali dry ice, penyemaian yang dilakukan sebanyak 2,4 rin CO2 pasar atau masing-masing 800 kilogram sortie," ujar Sudirman, Senin (19/10/2026).

Penyemaian dry ice difokuskan di wilayah Palembang sebanyak dua sortie dan Banyuasin satu sortie. Sementara itu, penyemaian NaCI dilakukan di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin dan Ogan Ilir.

Dari pelaksanaan penyemaian NaCI, tim di lapangan melaporkan adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sepanjang kawasan Tol Palembang-Indralaya.

"Berdasarkan laporan tim di lapangan, terpantau hujan di area Tol Palindra dengan intensitas ringan-sedang selama lima menit pada pukul 16.35-16.45 WIB," kata Sudirman.

Sudirman menjelaskan bahwa penyemaian dry ice direncanakan berlangsung selama 10 hari di Sumsel. Operasi tersebut dimulai pada 15 Oktober 2026 sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi persoalan kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah.