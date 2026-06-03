OMDC Dental Punya Teknologi Rontgen 3D Terbaru, Pemeriksaan Gigi Lebih Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi yang makin praktis dan modern, OMDC Dental menghadirkan layanan terbaru 3D Advanced Dental Imaging & Radiology di OMDC Dental Mampang, Jakarta dan di Galaxy, Bekasi.

Teknologi radiologi gigi ini memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih detail, cepat, dan nyaman.

Melalui teknologi imaging terbaru ini, pasien dapat menjalani proses konsultasi, pemeriksaan radiologi, hingga tindakan dengan lebih efisien dalam satu kunjungan saja. Hasil pemeriksaan bahkan dapat diperoleh dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan hasil visualisasi struktur gigi dan rahang dalam resolusi tinggi. Sehingga, dokter dapat memberikan diagnosa yang lebih akurat, tepat dan cepat.

Layanan ini mendukung berbagai kebutuhan perawatan gigi, mulai dari pemasangan behel, implan gigi, operasi gigi bungsu, perawatan saluran akar, hingga analisis kondisi rahang dan struktur gigi secara menyeluruh.

OMDC Dental menghadirkan beberapa jenis pemeriksaan radiologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dengan harga yang tergolong accessible, di antaranya:

3D CBCT (Cone Beam Computed Tomography): Pemeriksaan radiologi 3 dimensi untuk melihat struktur gigi, tulang rahang, dan jaringan sekitar secara detail. Umumnya digunakan untuk perencanaan implan, operasi gigi bungsu, hingga kasus bedah mulut kompleks dengan harga Rp1.000.000.

Panoramic: Pemeriksaan rontgen menyeluruh seluruh gigi atas dan bawah dalam satu gambar untuk pemeriksaan umum dan evaluasi awal sebelum tindakan besar dengan harga Rp250.000.

Cephalometric: Pemeriksaan profil kepala dan rahang dari samping yang biasanya digunakan untuk analisis struktur wajah dan perencanaan perawatan behel dengan harga Rp300.000.