OMO X Siap Beredar di Indonesia Pada 2026, Simak Jadwalnya!

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi mobilitas cerdas global Omoway resmi mengumumkan OMO X, sepeda motor listrik penyeimbang otomatis akan diproduksi massal tahun ini.

Omoway Produk Manager Nick mengatakan bakal melantai di Indonesia pada akhir Mei 2026 dengan masa Pre-order April 2026.

Nick menyebut sebagai sepeda dengan penyeimbang otomatis pertama, OMO X dilengkapi dengan modul Giroskop Momen Kontrol (CMG) presisi tinggi.

“Teknologi itu bisa mencapai stabilitas tegak otonom melalui prinsip konservasi momentum sudut,” ungkap Nick dalam peluncuran OMO X di Cloud9 Piazza, Jewel Changi Airport, di Singapura, Kamis (12/3).

Nick mengungkapkan OMO X dilengkapi dengan keamanan aktif penuh yang mampu menampilkan "Perlindungan Semua Skenario" dengan intervensi aktif untuk pencegahan selip di permukaan basah, bantuan tikungan, dan penghindaran rintangan darurat.

“Kami mengembangkan sepeda motor dari alat mobilitas tradisional menjadi MotoRobot,” kata Nick.

Optimistis di Pasar Indonesia

General Manager OMOWAY Indonesia Yulong Chen mengaku optimistis pasar Indonesia akan menerima teknologi terkini yang lebih aman dan nyaman, OMO X.