Omoda X: Crossover Terbaru yang Siap Debut Global

jpnn.com - Bayangkan siluet tajam mobil sport yang agresif, dipadu proporsi kekar khas jip off-road.

Bentuk ekstrem itulah yang siap ditunjukkan Omoda lewat garapan terbarunya: Omoda X.

Crossover tersebut bakal meluncur perdana di panggung Omoda X NIGHT pada 20 Oktober 2026, di Tiongkok.

Lewat filosofi desain bertajuk CROSSVOLUTION, Omoda X coba mendobrak batas antarsegmen.

Garis bodinya tegas, mengusung estetika cyber-mecha futuristis—dengan aura petualang yang jauh lebih pekat.

Keseriusan di Balik Kemewahan Visual

Bukan cuma jual tampang, Omoda X dan teknologi pendukungnya lahir dari investasi besar.

Sepanjang semester pertama 2026 saja, sang induk perusahaan menggelontorkan dana riset dan pengembangan (R&D) hingga RMB 6,672 miliar—melonjak 28,3 persen ketimbang tahun sebelumnya.