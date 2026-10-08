menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Omoda X: Crossover Terbaru yang Siap Debut Global

Omoda X: Crossover Terbaru yang Siap Debut Global

Omoda X: Crossover Terbaru yang Siap Debut Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sketsa desain Omoda X. Foto: omoda

jpnn.com - Bayangkan siluet tajam mobil sport yang agresif, dipadu proporsi kekar khas jip off-road.

Bentuk ekstrem itulah yang siap ditunjukkan Omoda lewat garapan terbarunya: Omoda X.

Crossover tersebut bakal meluncur perdana di panggung Omoda X NIGHT pada 20 Oktober 2026, di Tiongkok.

Baca Juga:

Lewat filosofi desain bertajuk CROSSVOLUTION, Omoda X coba mendobrak batas antarsegmen.

Garis bodinya tegas, mengusung estetika cyber-mecha futuristis—dengan aura petualang yang jauh lebih pekat.

Keseriusan di Balik Kemewahan Visual

Baca Juga:

Bukan cuma jual tampang, Omoda X dan teknologi pendukungnya lahir dari investasi besar.

Sepanjang semester pertama 2026 saja, sang induk perusahaan menggelontorkan dana riset dan pengembangan (R&D) hingga RMB 6,672 miliar—melonjak 28,3 persen ketimbang tahun sebelumnya.

Bayangkan siluet tajam mobil sport yang agresif, dipadu proporsi kekar khas jip off-road. Bentuk itulah yang disiapkan dari penampilan global Omoda X

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI