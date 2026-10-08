Omoda X: Crossover Terbaru yang Siap Debut Global
jpnn.com - Bayangkan siluet tajam mobil sport yang agresif, dipadu proporsi kekar khas jip off-road.
Bentuk ekstrem itulah yang siap ditunjukkan Omoda lewat garapan terbarunya: Omoda X.
Crossover tersebut bakal meluncur perdana di panggung Omoda X NIGHT pada 20 Oktober 2026, di Tiongkok.
Lewat filosofi desain bertajuk CROSSVOLUTION, Omoda X coba mendobrak batas antarsegmen.
Garis bodinya tegas, mengusung estetika cyber-mecha futuristis—dengan aura petualang yang jauh lebih pekat.
Keseriusan di Balik Kemewahan Visual
Bukan cuma jual tampang, Omoda X dan teknologi pendukungnya lahir dari investasi besar.
Sepanjang semester pertama 2026 saja, sang induk perusahaan menggelontorkan dana riset dan pengembangan (R&D) hingga RMB 6,672 miliar—melonjak 28,3 persen ketimbang tahun sebelumnya.
Bayangkan siluet tajam mobil sport yang agresif, dipadu proporsi kekar khas jip off-road. Bentuk itulah yang disiapkan dari penampilan global Omoda X
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