Omongan Mahfud MD soal Nusron Wahid Direspons KPK, Begini...
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal peluang pemanggilan dan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Sebelumnya, nama Nusron terseret setelah empat orang diduga kepercayaan politikus Partai Golkar itu kena OTT KPK atas dugaan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR//BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo beralasan saat ini masih tahap awal pascaperistiwa tertangkap tangan dalam tahap penyelidikan tersebut diputuskan naik ke tahap penyidikan.
"Penyidik masih terus fokus melengkapi alat bukti tambahan," kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Budi mengajak masyarakat untuk terlebih dahulu memberikan ruang kepada penyidik KPK melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
"Kita berikan ruang bagi penyidik untuk terus melakukan pendalaman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Dia juga mengajak publik menunggu perkembangan penyidikan kasus tersebut, terutama terkait pihak-pihak yang berperan signifikan selain para tersangka yang sudah ditahan KPK.
KPK merespons omongan Mahfud MD soal Nusron Wahid yang namanya terseret OTT KPK terkait dugaan suap di Kementerian ATR/BPN.
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