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Omongan Rocky Gerung Setelah Jadi Wantimpres, Simak Kalimatnya

Omongan Rocky Gerung Setelah Jadi Wantimpres, Simak Kalimatnya
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Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberikan keterangan media di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

jpnn.com - Rocky Gerung menyatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bakal bersikap kritis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditegaskan Rocky setelah dilantik menjadi anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

"Kalau mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik, ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan," kata Rocky.

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Menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat, baik positif maupun negatif.

Rocky menjelaskan bahwa Wantimpres bertugas melihat secara lebih mendalam persoalan yang muncul dari sebuah kebijakan dengan mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan setiap anggota dalam membaca persoalan.

Dia mengatakan pertimbangan yang diberikan Wantimpres nantinya menjadi bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan.

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Dia mengibaratkan mekanisme tersebut seperti proses penyusunan surat keputusan yang memuat unsur mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan.

"Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi, kami membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden," ujar Rocky.

Begini omongan Rocky Gerung setelah dilantik menjadi Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

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