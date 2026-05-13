menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Omoway Ungkap Harga Omo-X di Indonesia, Siap-Siap Terkejut

Omoway Ungkap Harga Omo-X di Indonesia, Siap-Siap Terkejut

Omoway Ungkap Harga Omo-X di Indonesia, Siap-Siap Terkejut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Omoway Ungkap Harga Omo-X di Indonesia, Siap-Siap Terkejut

jpnn.com, BOGOR - Produsen motor listrik, Omoway akhirnya mengumumkan motor listrik Omo-X yang akan dijual di Indoensia dalam waktu dekat.

Motor listrik berteknologi yang ditawarkan dua varian itu dibanderol mulai dari Rp 44,5 juta hingga Rp 61,5 juta off the road.

Namun, Omoway akan memberikan insentif bagi konsumen yang melakukan pre-order senilai Rp 9 juta.

Baca Juga:

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh General Manager Omoway Indonesia, Yulong Chen saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).

"Omo-x hadir dalam dua varian. Harganya mulai Rp 44,5 juta hingga Rp 61,5 juta off the road. Selama masa pre-order bisa turun jadi Rp 35,5 juta sampai Rp 52,5 juta," kata Yulong.

Menurut dia, motor tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena sudah terjual ribuan unit. Akan tetapi, Yulong tidak mau menyebutkan berapa angka penjualan terhadap motor tersebut.

Baca Juga:

"Ini sudah terpesan ribuan. Pokokonya ribuan unit sudah terpesan," tegasnya.

Menurutny, Omoway akan serius untuk garap pasar motor listrik di tanah air.

Produsen motor listrik, Omoway akhirnya mengumumkan motor listrik Omo-X yang akan dijual di Indoensia dalam waktu dekat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI