Omron Perkenalkan Alat Terapi Pernapasan Baru yang Dirancang Hening dan Mudah Dibawa

jpnn.com, JAKARTA - Omron Healthcare Indonesia memperkenalkan mesin terapi pernapasan teranyar, Nebulizer NE-U300.

Direktur Omron Healthcare Indonesia Tomoaki Watanabe mengungkapkan tren penggunaan mesh nebulizer di kalangan konsumen saat ini terus menunjukkan peningkatan.

Hal ini menjadi latar belakang bagi Omron untuk menghadirkan solusi yang lebih andal bagi masyarakat.

Watanabe menilai tidak semua produk yang beredar di pasaran saat ini mampu memberikan performa, konsistensi, dan keandalan yang diharapkan.

Kondisi tersebut sering kali membuat pengalaman pengguna menjadi kurang memuaskan saat menjalani terapi pernapasan.

Perangkat ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kriteria yang diidamkan para ibu, yakni portabel, ringan, dan hening dalam pengoperasiannya.

Selain keunggulan fisik, produk ini ditawarkan dengan harga yang terjangkau.

Inovasi lainnya mencakup sistem pengisian daya yang sudah menggunakan sambungan kabel USB tipe C, sehingga memudahkan pengguna dalam mobilitas sehari-hari.