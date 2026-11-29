jpnn.com - Praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gunung Butak Lobang Cai, Kecamatan Naggung, Kabupaten Bogor, ternyata menghasilkan perputaran uang yang fantastis.

Dari hasil penyelidikan terungkap, para pelaku mengeruk keuntungan hingga miliaran rupiah hanya dalam kurun waktu tiga bulan beroperasi.

Berdasarkan perhitungan penyidik, dua lubang tambang ilegal di lokasi tersebut mampu menghasilkan rata-rata 20 beban (karung berisi batuan mengandung emas) per hari.

Dengan harga jual mencapai Rp1 juta per bulan seberat 40-50 kilogram, omzet kotor yang diraup para pelaku selama 90 hari mencapai Rp3,6 miliar.

Di balik keuntungan besar itu, para pekerja tambang yang bertaruh nyawa di kedalaman lubang 100 hingga 250 meter hanya digaji sebesar Rp 500 ribu per kegiatan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menyayangkan kerakusan para pengelola tambang ilegal yang hanya mengejar keuntungan materi tanpa mempedulikan standar keselamatan pekerja.

"Bayangkan, dalam tiga bulan mereka meraup keuntungan hingga Rp3,6 miliar dari dua lubang saja. Namun, kekayaan itu sama sekali tidak sebanding dengan nyawa para pekerja yang melayang akibat minimnya standar keselamatan di dalam lubang tambang," kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (28/11/2026).

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita ratusan karung material dan puluhan alat pengolahan emas sebagai barang bukti.