Omzet UKM Jateng Corner Tembus Rp 657 Juta, Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Lebih Luas

jpnn.com, SEMARANG - Keberadaan UKM Jateng Corner di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang tak sekadar menjadi etalase produk lokal Jawa Tengah.

Galeri yang telah beroperasi selama tujuh tahun itu menunjukkan kontribusi terhadap pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan omzet yang terus meningkat.

Data Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah mencatat, omzet UKM Jateng Corner mencapai Rp 449 juta pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi Rp657 juta pada 2025. Sementara hingga Juli 2026, omzet yang telah dibukukan mencapai Rp 439 juta.

Baca Juga: Gebernur Luthfi Beberkan Program Pemprov Jateng yang Berdampak ke Warga

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan peningkatan omzet sekaligus bertambahnya jumlah pelaku usaha yang terlibat menunjukkan manfaat keberadaan ruang pemasaran tersebut bagi UMKM.

Karena itu, dia mendorong agar UKM Jateng Corner tidak hanya diisi pelaku UMKM dari berbagai kabupaten/kota untuk memasarkan produknya.

“Yang paling utama adalah di UKM Corner ini semakin banyak pelaku UKM yang masuk. Ada peningkatannya. Artinya merangkul UMKM-UMKM yang lain,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi meresmikan UKM Jateng Corner di Bandara Ahmad Yani Semarang, Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, perluasan keterlibatan UMKM menjadi penting agar manfaat ruang promosi tersebut dapat dirasakan lebih luas.

Saat ini, UKM Jateng Corner diisi 142 UMKM. Sebanyak 88 di antaranya merupakan UMKM bidang fashion, sedangkan 54 lainnya bergerak di sektor makanan dan minuman.