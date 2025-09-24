menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seorang ibu warga Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam program Sehat On The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Yayasan Tzu Chi. Foto: PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali berkolaborasi dengan Yayasan Tzu Chi untuk menebar kebaikan.

Pada Rabu lalu (17/9), PIK2 dan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng menggelar program Sehat on the Road bertema “Sayangi Jantungmu, Tekan Hipertensimu” di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Warga pun menyambut kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna Kecamatan Pakuhaji itu dengan penuh antusias.

Baca Juga:

Para ibu yang duduk di kursi antrean begitu bersemangat menunggu giliar menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.

Di balik wajah-wajah penuh senyum, terselip rasa penasaran sekaligus khawatir tentang kondisi tubuh masing-masing.

Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 &amp; Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

Baca Juga:

Ahli kesehatan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan jantung dalam talkshow program Sehat On The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Yayasan Tzu Chi di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Foto: PIK2

Mereka juga begitu antusias menyimak penjelasan dari ahli kesehatan tentang pentingnya menyayangi jantung.

PIK2 dan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng menggelar program Sehat on the Road bertema “Sayangi Jantungmu, Tekan Hipertensimu” di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI