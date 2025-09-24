Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali berkolaborasi dengan Yayasan Tzu Chi untuk menebar kebaikan.

Pada Rabu lalu (17/9), PIK2 dan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng menggelar program Sehat on the Road bertema “Sayangi Jantungmu, Tekan Hipertensimu” di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Warga pun menyambut kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna Kecamatan Pakuhaji itu dengan penuh antusias.

Para ibu yang duduk di kursi antrean begitu bersemangat menunggu giliar menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.

Di balik wajah-wajah penuh senyum, terselip rasa penasaran sekaligus khawatir tentang kondisi tubuh masing-masing.

Ahli kesehatan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan jantung dalam talkshow program Sehat On The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Yayasan Tzu Chi di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Foto: PIK2

Mereka juga begitu antusias menyimak penjelasan dari ahli kesehatan tentang pentingnya menyayangi jantung.