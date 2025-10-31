Onad Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Kasus Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap musisi dan artis Leonardo Arya, yang dikenal publik sebagai Onadio Leonardo atau Onad, terkait dugaan penyalahan narkoba. Penangkapan mantan vokalis band Killing Me Inside ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian.
"Benar (ditangkap)," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David, ketika dikonfirmasi pada Jumat (31/10).
Namun, David belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai kronologi penangkapan maupun barang bukti yang berhasil diamankan dari Onad. Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung secara intensif.
"Nanti akan diinfokan setelah pemeriksaan, ya," ujar Ahmad David.
Onadio Leonardo adalah figur publik yang aktif di dua dunia hiburan. Pria kelahiran 1990 ini paling dikenal sebagai vokalis utama band Killing Me Inside.
Di samping karier musiknya, Onad juga membintangi sejumlah film layar lebar Indonesia, memperluas basis penggemarnya.
Hingga berita ini diturunkan, informasi lebih detail mengenai jenis narkoba dan lokasi penangkapan masih ditunggu dari hasil pemeriksaan resmi polisi. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
