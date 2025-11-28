Onad Masih Jalani Rehabilitasi, Beby Prisillia Curhat Begini

menu
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia kembali mengungkap kerinduan kepada suaminya, Onadio Leonardo alias Onad.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah video kenangan bersama sang suami.

"Selalu selamanya, priaku," tulis Beby Prisillia, Kamis (27/11).

Mantan pramugari itu kemudian menyampaikan janji setia untuk Onad.

Beby Prisillia memastikan bakal terus bersama Onad ketika suka maupun duka.

"Seperti janji pernikahan kita, susah maupun senang, kita akan selalu bersama," tambahnya.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10) malam

Pada Senin (3/11) lalu, pria yang karib disapa Onad itu lantas menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

