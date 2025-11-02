Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba
jpnn.com, JAKARTA - Artis Leonardo Arya alias Onad mengakui menyesal karena mengkonsumsi dan terlibat dalam kasus narkoba.
Adapun Onad ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi.
"Menyesal, pasti ada penyesalan. Onad menyampaikan itu ke penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).
Wisnu menyebut, saat diperiksa oleh penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, sejak ditangkap pada Kamis (30/10), Onad kebanyakan hanya menunduk.
"Yang saya lihat kemarin selintas, yang pasti sedih, dia nunduk," ujar Wisnu.
Ia menyebut status sementara Onad adalah korban penyalahgunaan narkoba.
Terpisah, Onad memohon doa saat pertama kali muncul usai diperiksa oleh petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu sore.
"Mohon doanya," kata vokalis grup musik Killing Me Inside itu
Artis Leonardo Arya alias Onad mengakui menyesal karena terlibat dalam kasus narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kalimat Onad Seusai Diperiksa Polisi
- Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya
- Pemasok Narkoba Buat Onad Ditangkap di Sunter
- 3 Berita Artis Terheboh: Respons Habib Ja'far soal Penangkapan Onadio, Netizen Penasaran
- Hasil Tes Urine Negatif, Istri Onad Diizinkan Pulang
- Rudianto: Pemusnahan Ratusan Ton Narkoba Bukan Hanya Simbol, tetapi Komitmen