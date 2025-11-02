Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Artis Leonardo Arya alias Onad mengakui menyesal karena mengkonsumsi dan terlibat dalam kasus narkoba.

Adapun Onad ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi.

"Menyesal, pasti ada penyesalan. Onad menyampaikan itu ke penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).

Wisnu menyebut, saat diperiksa oleh penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, sejak ditangkap pada Kamis (30/10), Onad kebanyakan hanya menunduk.

"Yang saya lihat kemarin selintas, yang pasti sedih, dia nunduk," ujar Wisnu.

Ia menyebut status sementara Onad adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Terpisah, Onad memohon doa saat pertama kali muncul usai diperiksa oleh petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu sore.

"Mohon doanya," kata vokalis grup musik Killing Me Inside itu