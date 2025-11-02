menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba

Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba

Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Artis Leonardo Arya alias Onad mengakui menyesal karena mengkonsumsi dan terlibat dalam kasus narkoba.

Adapun Onad ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan ekstasi.

"Menyesal, pasti ada penyesalan. Onad menyampaikan itu ke penyidik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/11).

Baca Juga:

Wisnu menyebut, saat diperiksa oleh penyidik Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, sejak ditangkap pada Kamis (30/10), Onad kebanyakan hanya menunduk.

"Yang saya lihat kemarin selintas, yang pasti sedih, dia nunduk," ujar Wisnu.

Ia menyebut status sementara Onad adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga:

Terpisah, Onad memohon doa saat pertama kali muncul usai diperiksa oleh petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu sore.

"Mohon doanya," kata vokalis grup musik Killing Me Inside itu

Artis Leonardo Arya alias Onad mengakui menyesal karena terlibat dalam kasus narkoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI