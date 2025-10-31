menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Ini Kata Kombes Pol Ahmad

Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Ini Kata Kombes Pol Ahmad

Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Ini Kata Kombes Pol Ahmad
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo. Foto: YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo dikabarkan ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan kasus narkoba.

Kabar itu dikonfirmasi oleh Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David.

"Iya (Onadio Leonardo ditangkap)," ujar Ahmad David saat dikonfirmasi awak media, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan Onad—sapaan Onadio, masih menjalani pemeriksaan saat ini.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakbar," ucap Ahmad David.

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut.

Baca Juga:

Pasalnya, suami Beby Leonardo itu masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. (mcr7/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Onadio Leonardo Berbagi Rahasia Tetap Produktif, Tanpa Stres Berlebihan

Musisi Onadio Leonardo dikabarkan ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan kasus narkoba.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Firda Junita

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI