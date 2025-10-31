menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Narkoba, Polisi Sita Barang Bukti Ini

Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Narkoba, Polisi Sita Barang Bukti Ini

Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Narkoba, Polisi Sita Barang Bukti Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo. Foto: YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Onadio Leonardo ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh Polres Meteo Jakarta Barat.

Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary mengatakan, Onad ditangkap di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

"Ditangkap di Trifecta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu TKP penangkapan saudara LA alias OL," ujar Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan bahwa polisi menyita sejumlah barang hukti dari penangkapan terhadap Onad, sapaannya.

Salah satunya adalah satu klip plastik kecil berisi batang ganja.

"Untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu klip plastik kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil, dan tiga handphone," ucap Ade Ary.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pendalaman, polisi menduga barang bukti berupa ekstasi telah habis dipakai.

"Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai, yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik ya," tutur Ade Ary.

Onadio Leonardo ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh Polres Meteo Jakarta Barat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI