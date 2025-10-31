Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Narkoba, Polisi Sita Barang Bukti Ini
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Onadio Leonardo ditangkap atas kasus dugaan narkoba oleh Polres Meteo Jakarta Barat.
Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary mengatakan, Onad ditangkap di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
"Ditangkap di Trifecta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu TKP penangkapan saudara LA alias OL," ujar Ade Ary di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).
Dia mengungkapkan bahwa polisi menyita sejumlah barang hukti dari penangkapan terhadap Onad, sapaannya.
Salah satunya adalah satu klip plastik kecil berisi batang ganja.
"Untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu klip plastik kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil, dan tiga handphone," ucap Ade Ary.
Berdasarkan hasil pendalaman, polisi menduga barang bukti berupa ekstasi telah habis dipakai.
"Ya, berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai, yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik ya," tutur Ade Ary.
