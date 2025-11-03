Onadio Leonardo Jalani Asesmen, Polisi Jelaskan Begini

jpnn.com - Musisi Onadio Leonardo diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan narkoba.

Kekinian, musisi 35 tahun tersebut menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

"Bisa kami sampaikan dari hasil koordinasi kami dengan SatNarkoba Polres Metro Jakarta Barat, untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP," ujar Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Dia mengatakan, asesmen itu diajukan oleh pihak keluarga Onad, sapaan Onadio Leonardo, kepada kepolisian.

"Dari pihak keluarganya sudah meminta, mengajukan untuk dilakukan asesmen," ucap Wisnu.

Baca Juga: Respons Habib Jafar Soal Penangkapan Onadio Leonardo

Namun, dia belum berbicara banyak mengenai proses asesmen yang dijalani Onad tersebut.

Sebab proses asesmen itu baru berlangsung dan pihaknya masih menunggu hasil dari pihak BNNP.