Onadio Leonardo Jalani Asesmen, Polisi Jelaskan Begini
jpnn.com - Musisi Onadio Leonardo diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan narkoba.
Kekinian, musisi 35 tahun tersebut menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.
"Bisa kami sampaikan dari hasil koordinasi kami dengan SatNarkoba Polres Metro Jakarta Barat, untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP," ujar Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (3/11).
Dia mengatakan, asesmen itu diajukan oleh pihak keluarga Onad, sapaan Onadio Leonardo, kepada kepolisian.
"Dari pihak keluarganya sudah meminta, mengajukan untuk dilakukan asesmen," ucap Wisnu.
Namun, dia belum berbicara banyak mengenai proses asesmen yang dijalani Onad tersebut.
Sebab proses asesmen itu baru berlangsung dan pihaknya masih menunggu hasil dari pihak BNNP.
Kekinian, Polres Metro Jakarta Barat melakukan asesmen terhadap Onadio Leonardo di BNNP DKI Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Erika Ungkap Rencana Menikah, DJ Panda Siap Mediasi
- Begini Kondisi Onad Setelah Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
- Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Onad: Mohon Doanya
- Jalani Pemeriksaan Kesehatan Seusai Ditangkap Gegara Narkoba, Onad Dinyatakan Sehat
- Onad Mengaku Menyesal Menggunakan Narkoba
- Tulis Kata-Kata Manis Untuk Onadio Leonardo, Istri: Hai Suamiku, Tetap Semangat Ya