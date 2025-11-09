menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi, Beby Ungkap Kerinduan

Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi, Beby Ungkap Kerinduan

Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi, Beby Ungkap Kerinduan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.

Adapun Onadio Leonardo alias Onad tengah menjalani rehabilitasi setelah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

"Hey suami, selalu ingat ya sama aku, Juan, Janeera, di sini selalu doakan kamu," ungkap Beby Prisillia melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Mantan pramugari itu mengaku selalu mendoakan Onadio Leonardo agar segera pulih dari kecanduan.

Menurutnya, dirinya dan anak-anak bakal selalu hadir untuk mendukung Onad.

"Selalu ingat kamu, selalu sayang kamu, dan pastinya selalu ada buat kamu," tambah Beby Prisillia.

Baca Juga:

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10 malam

Pada Senin (3/11) lalu, pria yang karib disapa Onad itu menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

Selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI