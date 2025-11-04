menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini

Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini

Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Onadio Leonardo. Foto source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo menjalani rehabilitasi seusai melakukan asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11) lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

Pasalnya berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta, Onad, sapaannya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

Baca Juga:

"Dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi," ujar Wisny Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (4/11).

Dia menuturkan Onad menjalani rehabilitasi di sebuah panti rehabilitasi kawasan Jakarta Selatan.

Akan tetapi, Wisnu tak menjelaskan detail mengenai lokasi rehabilitasi suami Beby Prisillia itu.

Baca Juga:

"Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan. Panti rehab Jakarta Selatan, swasta," tuturnya.

Adapun musisi sekaligus aktor 35 tahun itu telah dipindahkan ke panti rehabilitasi pada hari ini, pukul 10.00 WIB.

Musisi Onadio Leonardo telah menjalani rehabilitasi seusai melakukan asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11) lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI