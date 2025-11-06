menu
Onadio Leonardo Menyesal Pakai Narkoba, Ingin Sembuh dari Kecanduan

Onadio Leonardo Menyesal Pakai Narkoba, Ingin Sembuh dari Kecanduan
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo menyesal telah menggunakan narkoba hingga akhirnya ditangkap polisi.

Dia berharap bisa segera sembuh dari kecanduan narkoba setelah menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi kawasan Jakarta Selatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

Baca Juga:

"Iya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal," ungkap AKP Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, baru-baru ini.

AKP Wisnu Wirawan kemudian menyampaikan kondisi istri Onad, Beby Prisillia.

Dia menyebut Beby tidak tahu-menahu mengenai Onad yang ternyata melakukan penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga:

"Pada saat itu tidak tahu," tambahnya.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10 malam

