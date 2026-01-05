Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo alias Onad memperingati ulang tahun ke-36 pada 4 Januari 2026.

Pada momen spesial tersebut, Onad yang masih menjalani rehabilitasi, mendapat ucapan spesial dari istrinya, Beby Prisillia.

Melalui akun miliknya di Instagram, Beby Prisillia menulis ucapan sekaligus curahan hati untuk Onad.

Dia tidak memungkiri bahwa Onad tengah menjalani masa sulit karena terjerat kasus narkoba.

"Hey Babe, happy birthday, ini memang masa yang sulit buat kamu, tetapi beberapa tahun kemarin lihat deh hasil kerja keras kamu," ungkap Beby Prisillia, Minggu (4/1).

Mantan pramugari itu kemudian mengungkap sejumlah pencapaian yang diraih Onad beberapa tahun terakhir.

Menurut Beby Prisillia, Onad merupakan pribadi yang bisa bekerja di berbagai bidang.

Oleh sebab itu, dia yakin mantan vokalis Killing Me Inside tersebut dapat bangkit lagi.