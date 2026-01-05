menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial

Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial

Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/bebyleonardo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo alias Onad memperingati ulang tahun ke-36 pada 4 Januari 2026.

Pada momen spesial tersebut, Onad yang masih menjalani rehabilitasi, mendapat ucapan spesial dari istrinya, Beby Prisillia.

Melalui akun miliknya di Instagram, Beby Prisillia menulis ucapan sekaligus curahan hati untuk Onad.

Baca Juga:

Dia tidak memungkiri bahwa Onad tengah menjalani masa sulit karena terjerat kasus narkoba.

"Hey Babe, happy birthday, ini memang masa yang sulit buat kamu, tetapi beberapa tahun kemarin lihat deh hasil kerja keras kamu," ungkap Beby Prisillia, Minggu (4/1).

Mantan pramugari itu kemudian mengungkap sejumlah pencapaian yang diraih Onad beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

Menurut Beby Prisillia, Onad merupakan pribadi yang bisa bekerja di berbagai bidang.

Oleh sebab itu, dia yakin mantan vokalis Killing Me Inside tersebut dapat bangkit lagi.

Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo alias Onad memperingati ulang tahun ke-36 pada 4 Januari 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI