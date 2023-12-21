Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Onadio Leonardo telah selesai menjalani rehabilitasi dan kembali ke rumah.

Dia lantas mengungkapkan hal yang paling dirindukannya semenjak menjalani rehabilitasi selama 3 bulan terakhir.

Suasana rumah dan kedua buah hatinya merupakan hal yang paling dirindukan oleh Aktor sekaligus Musisi 36 tahun tersebut.

"Kayaknya rumah, ya. Rumah gue kangen, gue kangen kerja lagi, gue kangen menghibur lagi. Gue kangen anak-anak gue sih ya, gue kangen semuanya lah," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Tak hanya itu, suami Beby Prisillia tersebut juga mengaku rindu dengan berbagai aktivitas lainnya yang biasa dilakukannya.

"Gue kangen ke mal, kangen, banyak lah yang dikangenin," kata Onad, sapaannya.

Kejadian yang menjeratnya tersebut pun menjadi pembelajaran berharga untuk pemain film Hello Ghost itu.

Dia mengaku bakal lebih membatasi pergaulan agar tidak lagi terjerumus ke lubang yang sama.