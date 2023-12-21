menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..

Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..

Onadio Leonardo Ungkap yang Paling Dirindukan Setelah Jalani Rehabilitasi, Hhmm..
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Onadio Leonardo. Foto source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Onadio Leonardo telah selesai menjalani rehabilitasi dan kembali ke rumah.

Dia lantas mengungkapkan hal yang paling dirindukannya semenjak menjalani rehabilitasi selama 3 bulan terakhir.

Suasana rumah dan kedua buah hatinya merupakan hal yang paling dirindukan oleh Aktor sekaligus Musisi 36 tahun tersebut.

Baca Juga:

"Kayaknya rumah, ya. Rumah gue kangen, gue kangen kerja lagi, gue kangen menghibur lagi. Gue kangen anak-anak gue sih ya, gue kangen semuanya lah," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

Tak hanya itu, suami Beby Prisillia tersebut juga mengaku rindu dengan berbagai aktivitas lainnya yang biasa dilakukannya.

"Gue kangen ke mal, kangen, banyak lah yang dikangenin," kata Onad, sapaannya.

Baca Juga:

Kejadian yang menjeratnya tersebut pun menjadi pembelajaran berharga untuk pemain film Hello Ghost itu.

Dia mengaku bakal lebih membatasi pergaulan agar tidak lagi terjerumus ke lubang yang sama.

Dia lantas mengungkapkan hal yang paling dirindukannya semenjak menjalani rehabilitasi selama 3 bulan terakhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI