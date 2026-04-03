Once Mekel Ajak Generasi Muda Perkuat Imunitas Ideologi dalam Sosialisasi 4 Pilar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI, Once Mekel, SH, menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis, Pejompongan, Jakarta.

Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan imunitas ideologi masyarakat di tengah era disrupsi digital dan dinamika global.

"Bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya mengenal sejarahnya, tapi bangsa yang mampu menjadikan nilai-nilai luhurnya sebagai kompas di tengah badai masa depan," ungkap Once Mekel dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).

Acara dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Jakarta Pusat, mulai dari tokoh wilayah, organisasi massa, hingga komunitas pemuda dan pelajar.

Dalam sambutan pembukanya, Once Mekel menekankan bahwa nilai-nilai luhur bangsa harus menjadi 'kompas' dalam menghadapi badai masa depan.

Penyanyi sekaligus politikus PDIP itu juga menyoroti pentingnya menyaring budaya luar dan hoaks melalui filter Pancasila agar jati diri bangsa tetap terjaga.

Melanjutkan visi tersebut, Dr. Ir. Hamry Gusman Zakaria, MM, selaku Ketua Pendidikan Laboratorium Pancasila YPLP, memaparkan materi bertajuk Memahami Kembali Empat Pilar Kebangsaan.

Dia menekankan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah krisis karakter dan disrupsi informasi yang dapat memecah belah persatuan.