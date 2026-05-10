Once Mekel Gaet Slank dan Sejumlah Musisi untuk Berbagi Inspirasi di Kampus

jpnn.com, SURABAYA - Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat dan lanskap global yang kian kompetitif, Festival Kebangsaan 'Gema Kampus' kembali hadir sebagai ruang titik temu yang menghidupkan kembali kesadaran tentang siapa dan ke mana arah bangsa ini melangkah.

Festival yang berlangsung pada 8-9 Mei 2026 di Kampus UNESA itu diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berkolaborasi strategis dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) serta didukung oleh gerakan kebangsaan Akar Indonesia, sebuah gerakan yang ingin turut serta membangkitkan kesadaran akan jati diri bangsa di kalangan generasi muda,

Mengusung tema 'Mengenal Diri, Mengenal Indonesia', Festival Kebangsaan Gema Kampus tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan sebuah gerakan kultural yang mengajak generasi muda untuk kembali menautkan diri dengan akar sejarah, nilai, dan identitas kebangsaan.

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan ekspansi budaya global, festival itu menghadirkan pengalaman kolektif yang memadukan refleksi, inovasi, dialog, kreativitas, dan perayaan dalam satu rangkaian yang utuh.

Selama dua hari penyelenggaraan, publik disuguhi beragam kegiatan yang dirancang untuk menggugah kesadaran sekaligus partisipasi aktif, mulai dari Kompetisi Content Creator yang memberi ruang bagi suara generasi digital, Pameran Inovasi dan Pop Art Market yang menampilkan karya-karya kreatif anak bangsa dan UMKM, hingga Coaching Clinic yang membuka kesempatan belajar langsung dari para praktisi ternama.

Setiap kegiatan bukan hanya untuk disaksikan, tetapi untuk dihidupi dengan mengajak setiap individu menemukan kembali relasinya dengan Indonesia.

Pada 9 Mei 2026 pagi, suasana reflektif sekaligus inspiratif akan terasa dalam kegiatan Ekspresi Kita di Graha UNESA.

Dalam dialog interaktif bertajuk 'Mengenal Diri, Mengenal Indonesia', sejumlah figur publik seperti Alffy Rev, Shanna Shannon, Kaka Slank, Novia Bachmid, dan Once Mekel berbagi perspektif tentang perjalanan menemukan jati diri di tengah dunia yang terus berubah.