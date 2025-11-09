Once Mekel Hingga Slank Ramaikan Festival Kebangsaan Gema Kampus di Medan

jpnn.com, MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) bersama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menggelar Festival Kebangsaan 'Gema Kampus' di Medan pada 7-8 November 2025.

Festival tersebut merupakan platform nasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, musisi, seniman, mahasiswa dan generasi muda dalam ekosistem kreatif yang menggabungkan ide, inovasi, karya artistik, riset akademik, dan narasi kebangsaan.

Kegiatan yang berlangsung di dua kampus, yaitu USU dan Universitas Prima Indonesia (UNPRI) itu terselenggara melalui kolaborasi USU dan MRPTNI bersama Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) dan UNPRI.

Inisiatif kolaboratif ini bukan sekadar sebuah acara, melainkan pernyataan bahwa patriotisme tidak cukup diperlakukan sebagai slogan atau retorika, tetapi sesuatu yang harus diproduksi, diciptakan, diolah, dan diekspresikan melalui kerja intelektual, energi kreatif, dan praksis budaya generasi kampus.

Hari pertama dimulai dengan Coaching Clinic Music Scoring di UNPRI pada 7 November 2025, yang menghadirkan sesi teknis produksi musik digital untuk para mahasiswa dan talenta kreatif muda.

Sesi ini sebagai sebuah ruang pendidikan teknikal yang meneguhkan bahwa komposisi audio dan scoring adalah salah satu medium peradaban visual sonik masa kini, tempat imajinasi kebangsaan dapat diekspresikan melalui orkestrasi bunyi.

Pada 8 November 2025, festival memasuki format multi-lini di USU yang berlangsung selama satu hari penuh.Sejakpagi, Lapangan Mini Stadion USU menjadi ruang hidup untuk Pameran Inovasi dan Pop Art Market yang mempertemukan produk kreatif, eksperimentasi visual, dan wirausaha mahasiswa.

Pada waktu yang sama, Auditorium USU menjadi panggung bagi Dialog Kebangsaan 'Ekspresi Kita' yang mengusung tema 'Musik Menjangkau Jiwa' dengan narasumber Alffy Rev, Shanna Shannon, Bimbim Slank, Novia Bachmid, dan Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si.