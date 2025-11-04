menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen

Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen

Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic menjawab pertanyaan wartawan seusai pertandingan di Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang, Senin (3/11). Foto: Muhammad Zulfikar/Antara

jpnn.com - PADANG - Arema FC memperpanjang catatan buruk Semen Padang FC di Super League.

Pada laga pekan ke-11 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Senin (3/11) malam WIB, tuan rumah Semen Padang kalah 1-2.

"Saya kecewa karena persiapan kami sudah bagus sekali," kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic seusai pertandingan.

Baca Juga:

Antonic tercatat baru meramu Kabau Sirah -julukan Semen Padang, di dua pertandingan terakhir. Dia masuk menggantikan Eduardo Almeida.

Baca Juga:

Dengan hasil itu, Semen Padang baru satu kali mencicipi kemenangan, yakni saat mengalahkan Dewa United.

Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemenflashscore

Lihat hasil, jadwal pekan ke-11, dan klasemen Super League setelah Semen Padang tak juga dapat poin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI