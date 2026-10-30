One Anker Perkuat Ekosistem Inovasi, Hadirkan Teknologi untuk Setiap Momen Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Anker Innovations Indonesia memperkenalkan One Anker Event sebagai langkah strategis untuk menyatukan Anker, Anker soundcore, dan Anker eufy dalam satu ekosistem merek di bawah semangat Ultimate Innovations.

One Anker diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran Anker MagGo Power Bank 2 Pro, Anker soundcore AeroClip 2, dan Anker eufy Pompa ASI Handsfree S2 Pro di Mall Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (29/10).

Melalui One Anker event, ketiga merek ini hadir dengan satu standar inovasi yang sama, memberikan solusi untuk setiap momen kehidupan konsumen dengan menjaga hari yang padat tetap berjalan, komunikasi tetap jernih, hingga mendampingi ibu merawat buah hati. Visi ini terangkum dalam pesan One Anker for everyday innovations, yang mencerminkan komitmen menghadirkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan konsumen modern.

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“Konsumen Indonesia kini tidak hanya mencari produk, tetapi juga merek yang dapat dipercaya untuk menemani berbagai momen dalam hidup mereka. Dalam One Anker event ini, kami menunjukkan satu standar Ultimate Innovation di balik setiap perangkat Anker, Anker soundcore, dan Anker eufy, dari meja kerja, perjalanan, hingga di rumah,” ujar Country Brand Manager Anker Indonesia Vini Millatina Urfani.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro hadir dengan kapasitas 10.000mAh, pengisian daya nirkabel magnetis hingga 25W berstandar Qi2.2, serta port USB-C hingga 45W. Teknologi SnapCool memadukan kipas, dua saluran udara, sensor suhu, dan tiga lapis penyebar panas berbahan graphene. Berdasarkan pengujian internal pada suhu ruang 25°C, suhu permukaan power bank tetap di bawah 36°C sepanjang proses pengisian.

Smart display menampilkan level dan kesehatan baterai, suhu, serta status pengisian. Penyangga terintegrasi yang dapat diatur hingga 80 derajat turut mendukung aktivitas bekerja, panggilan video, dan menikmati konten.

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Anker soundcore AeroClip 2 mengusung desain open-ear clip-on yang membuat pengguna tetap terhubung dengan pekerjaan dan orang terdekat tanpa terputus dari lingkungan sekitar.

Didukung Thus AI Chip dan enam sensor yang memisahkan suara pengguna dari kebisingan, AeroClip 2 meraih gelar Guinness World Records sebagai World’s Clearest Open-Ear Clip-On Earbuds for Calls. Dengan bobot hanya 6,2 gram per earbud, perangkat ini nyaman dikenakan sepanjang hari.