One on One Meeting, BRI & Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama BRI Sunarso dan CEO Microsoft Satya Nadella bertemu langsung dan melakukan one on one meeting dengan di Jakarta Convention Center, Selasa (30/4). Sunarso mengungkapkan dalam pertemuan yang diagendakan khusus antara BRI dengan Microsoft tersebut membahas soal Artificial Intelligence, Machine Learning serta komitmen Microsoft mendukung penuh upaya BRI yang terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia. “Pertemuan tersebut sangat positif, mengingat Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Microsoft mendukung transformasi digital yang tengah dilakukan BRI dengan tujuan untuk mempermudah akses keuangan masyarakat,” kata Sunarso dikutip, Kamis (2/5). Baca Juga: BRI Lakukan Buyback, Ini Sebabnya Sunarso mengungkapkan BRI berhasil menjawab kebutuhan dan perubahan pola transaksi masyarakat tersebut secara digital. “Kami terus men-create value?baru melalui digitalisasi untuk menjalankan business?model,” jelasnya. Hal ini dibuktikan dengan catatan bahwa 99 persen dari total transaksi BRI dilakukan melalui kanal digital selama 2023, sementara itu, sisanya dilakukan secara konvensional di cabang atau unit kerja BRI. Sunarso menambahkan, BRI akan terus berinovasi mengembangkan layanan digital sebagai bagian dari transformasi dalam beberapa waktu ke depan. Baca Juga: BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft untuk Pacu Inklusi Keuangan “Transformasi digital telah membantu mendongkrak industri perbankan dengan cepat, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberdayakan usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah yang merupakan salah satu fokus utama BRI,” pungkasnya. Pada kesempatan terpisah di hari yang sama, Satya Nadella juga hadir dalam acara Microsoft Build: AI Day Jakarta yang merupakan rangkaian acara dalam kunjungannya ke Indonesia. Dalam acara tersebut, salah satu CEO tersukses di dunia ini sempat memuji BRI karena aktif mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI).