One Or Eight Berambisi Makin Mendunia Lewat Gather

jpnn.com, JEPANG - Boy group asal Jepang, One Or Eight, akhirnya merilis mini album pertama yang diberi judul Gather.

Album tersebut menggabungkan lagu-lagu ikonik dari era debut grup beranggotakan Mizuki, Neo, Reia, Ryota, Souma, Takeru, Tsubasa, dan Yuga itu dengan materi baru.

Dengan menggabungkan eksperimen berani, pengaruh musik global, dan narasi yang menginspirasi tentang persatuan dan ambisi, album Gather mencerminkan misi One Or Eight sebagai boy group dari Jepang ke dunia.

Gather merekonstruksi esensi Japanese cool, menggabungkan dengan budaya muda yang mentah dan produksi global yang mutakhir. Saat para anggota menggabungkan identitas unik, album 8 lagu itu mengeksplorasi pencarian tatanan baru di tengah kekacauan kreatif, sebuah momen bersatu individualitas bergabung menjadi momentum kolektif.

Mini album tersebut dibuka dengan Tokyo Drift, lagu yang memukau dengan sampel tema ikonik dari Fast & Furious: Tokyo Drift. Dibangun di sekitar motif suara mesin yang khas, lagu itu menggabungkan irama elektronik berkecepatan tinggi dengan interaksi dinamis antara lirik Jepang dan Inggris.

Selanjutnya yaitu Don’t Tell Nobody yang diciptakan bersama para pembuat hits global Ryan Tedder (vokalis utama OneRepublic, produser) dan David Stewart, serta diproduksi oleh insinyur pemenang Grammy Josh Gudwin. Lagu ini menggabungkan melodi pop yang menular dengan ritme rap yang tajam, menghadirkan suara berenergi tinggi yang sesuai dengan tren global.

DSTM memberikan sentuhan segar pada lagu Rihanna, Don’t Stop the Music, yang diproduksi oleh Stargate, arsitek lagu asli tersebut. Lagu itu menggabungkan irama yang ketat dengan tekstur berkilau terinspirasi Y2K dan campuran lirik Jepang dan Inggris yang mencerminkan mantra One Or Eight.

Single pre-release album Power, yang menjadi lagu tema penutup 1 untuk Yoroi Shinden Samurai Troopers, menjadi pilar tematik utama dalam Gather. Dengan produksi urban-pop yang agresif namun catchy, lagu itu mengeksplorasi kekuatan yang ditemukan kembali melalui cobaan, ikatan persahabatan, dan ketahanan yang diperlukan untuk bangkit kembali.