One Pride MMA: Duel Preman Pensiun vs Pinter Berantem Panaskan OP 89

jpnn.com, JAKARTA - One Pride MMA memastikan duel Hystrike antara influencer Pinter Berantem melawan Preman Pensiun menjadi salah satu laga paling dinanti dalam gelaran OP 89.

Pertarungan ini diprediksi menyedot perhatian karena mempertemukan dua karakter kuat dalam format striking murni tanpa ground fight maupun submission.

Laga tersebut akan digelar dalam ajang OP 89 pada Sabtu, 11 April 2026 di HW Superhouse Satrio, Jakarta.

Baca Juga: One Pride MMA 88 Hadirkan 8 Laga Internasional dan Perebutan Sabuk Juara

Pertandingan Hystrike itu menjadi bagian dari arah baru kompetisi 2026 yang dicanangkan One Pride MMA.

Chief Combat Officer One Pride MMA, Suwardi, menegaskan kehadiran Hystrike bukan sekadar variasi pertandingan, melainkan strategi memperluas ekosistem tarung.

Menurut Suwardi, kehadiran Hystrike adalah sebagai alternatif dalam ekosistem One Pride MMA. Di Hystrike, menghilangkan 'zona nyaman' ground fighting untuk memberi ruang bagi para striker menunjukkan seni beladiri berdiri yang paling murni.

"Ini adalah tentang keberanian untuk terus berdiri saat tekanan mencapai puncaknya. Hystrike adalah jawaban bagi penonton yang haus akan aksi tanpa jeda,” ujar Suwardi.

Hystrike dirancang sebagai arena bagi striker sejati dengan menggabungkan teknik boxing, kickboxing, Muay Thai, hingga karate dalam tempo tinggi.