One Way Hingga Arah Ungaran, Puncak Arus Mudik 2026 Sudah Lewat

jpnn.com - JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada Rabu (18/3).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat memantau pergerakan kendaraan di jalur tol kemarin.

Irjen Agus menyebutkan, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta terus mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu pagi.

Berdasarkan data traffic counting, angkanya diprediksi melampaui catatan hari sebelumnya.

"Jika kemarin tercatat ada 221 ribu kendaraan, proyeksi (Rabu) malam ini bisa menembus angka 250 ribu kendaraan yang telah melintas dalam satu hari. Ini adalah titik tertinggi arus mudik," kata Irjen Agus di hadapan awak media di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/3) dini hari.

Dia menjelaskan bahwa kepadatan sudah mulai terasa di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) hingga ke arah timur.

Namun, Irjen Agus memastikan gerak kendaraan tetap terjaga berkat rekayasa lalu lintas.

Salah satu langkah krusial yang diambil ialah pemberlakuan one way nasional yang telah dimulai sejak Rabu pukul 12.30 WIB mulai dari KM 70 hingga KM 263 Pejagan, Jawa Tengah.