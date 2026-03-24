One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2026 Resmi Berlaku, Menko PMK Hadiri Flag Off

jpnn.com, SEMARANG - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) resmi memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional untuk mengawal arus balik Lebaran 2026.

Prosesi flag off atau pembukaan jalur itu dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa pembukaan jalur one way itu merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tengah menempuh perjalanan kembali ke kota asal.

Baca Juga: Jasa Marga Dukung Pemberlakuan Sistem Buka Tutup Rest Area pada Puncak Arus Balik

"Kami baru saja membuka jalur tol satu arah. Ini adalah bagian dari upaya manajemen arus balik untuk mengurai kepadatan lalu lintas," ujar Pratikno di lokasi.

Pratikno menekankan bahwa prioritas utama dalam rekayasa lalu lintas ini adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengendara.

Dia juga mengapresiasi sinergi lintas sektoral yang telah bekerja keras di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, Kepolisian, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan instansi terkait. Ini adalah inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hingga 24 Maret, tercatat sebanyak 2.380.401 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta melalui jalur tol.