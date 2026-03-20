One Way Nasional Mudik Lebaran 2026 Beres, Irjen Agus Siapkan Skenario Arus Balik

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan pengamanan rangkaian perayaan Idulfitri hingga arus balik Lebaran 2026.

Kepala Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan fokus jajarannya saat ini terbagi dua, yakni pengamanan malam takbiran dan menjamin kenyamanan para pemudik saat arus balik nanti.

"Malam ini kami akan mempersiapkan pengamanan Idulfitri, mulai dari persiapan takbiran, Salat Id, hingga pengamanan di titik-titik lokasi wisata yang diprediksi akan ramai dikunjungi masyarakat," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/3).

Perwira Polri dengan dua bintang di pundak itu menegaskan tingginya angka kendaraan pemudik pada tahun ini menjadi alarm bagi kepolisian untuk menyiapkan strategi ekstra pada arus balik.

Korlantas Polri pun memprediksi volume kendaraan yang kembali ke arah Jakarta pada arus balik Lebaran nanti akan sama besarnya dengan saat arus mudik.

Oleh karena itu, Irjen Agus bersama anak buahnya dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya tengah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas.

"Strategi rekayasa lalu lintas kami susun skenarionya, mulai dari pemanfaatan tol fungsional, alih arus, hingga penggunaan teknologi mutakhir yang bisa memantau traffic secara langsung untuk menentukan cara bertindak di lapangan," tuturnya.

Abiturien Akpol 1991 itu juga memberikan info soal pelaksanaan One Way Nasional (jalur tol satu arah) untuk arus balik. Skema satu arah tersebut akan mulai diberlakukan pada 24 Maret mendatang.