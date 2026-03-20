One Way Nasional Resmi Dihentikan, Arus Mudik Lebaran 2026 Terkendali
jpnn.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi mengakhiri rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional untuk arus mudik Lebaran 2026.
Keputusan ini diambil setelah jajaran kepolisian bersama stakeholder terkait melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi arus lalu lintas di jalur mudik yang mulai menunjukkan tren penurunan.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa berdasarkan pantauan terkini, volume kendaraan di ruas jalan tol saat ini sudah dalam kondisi yang cukup landai dan terkendali.
"Baru saja atas seizin Bapak Kapolri, kami dengan stakeholder mengevaluasi tentang pelaksanaan One Way Nasional arus mudik. Hari ini kami evaluasi bahwa kondisi arus cukup landai, cukup terkendali," kata Irjen Agus kepada awak media di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (20/3).
Irjen Agus menjelaskan sebelum arus lalu lintas dikembalikan ke kondisi normal atau dua arah, pihaknya telah melakukan prosedur standar berupa sosialisasi dan sterilisasi jalur.
"Tadi kami pukul 13.00 melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi, kami melakukan sterilisasi, clear untuk arus normal. Oleh sebab itu, atas seizin Bapak Kapolri, untuk arus mudik atau One Way Nasional sementara kami nyatakan ditutup pada pukul 13.22 WIB," lanjutnya.
Dengan penutupan rekayasa ini, maka arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Semarang maupun sebaliknya kini telah kembali normal.
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Agus juga membeberkan hasil evaluasi data arus mudik tahun ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
