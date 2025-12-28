menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Ongen Ingatkan Risiko Banjir Berulang Jika Hulu Tak Dibenahi

Ongen Ingatkan Risiko Banjir Berulang Jika Hulu Tak Dibenahi

Ongen Ingatkan Risiko Banjir Berulang Jika Hulu Tak Dibenahi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tokoh politik nasional Y. Paonganan atau Ongen. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Dr. Y. Paonganan atau Ongen menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana banjir bandang di Sumatera harus dimulai dari pembenahan wilayah hulu.

Dia menilai, upaya pemulihan yang dilakukan tanpa memperbaiki akar persoalan ekologis berisiko memicu bencana serupa dalam waktu dekat.

Menurut Ongen, curah hujan ekstrem akibat badai siklon yang berlangsung selama beberapa hari telah memperparah kondisi kawasan pegunungan yang sebelumnya sudah mengalami deforestasi masif.

Baca Juga:

Vegetasi yang berfungsi sebagai penahan air alami tersapu banjir, sehingga daya serap tanah makin menurun.

“Area yang tersapu banjir kini menjadi sangat terbuka dan kehilangan sistem penahan air alami. Dalam kondisi ini, hujan dengan intensitas kecil sekalipun berpotensi kembali memicu banjir bandang,” ujar Ongen dalam pernyataan tertulis, Minggu (28/12).

Dia mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman akan sangat berisiko jika dilakukan tanpa pembenahan menyeluruh di kawasan hulu dan daerah sapuan banjir.

Baca Juga:

Menurutnya, rehabilitasi harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian ilmiah.

Ongen mengusulkan penerapan teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang telah kehilangan vegetasi, seperti struktur buatan, turap, atau tanggul yang dirancang untuk mengendalikan aliran air menuju satu jalur sungai utama.

Ongen menegaskan rehabilitasi pascabencana Sumatera harus dimulai dari pembenahan wilayah hulu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI