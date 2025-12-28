Ongen Ingatkan Risiko Banjir Berulang Jika Hulu Tak Dibenahi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Dr. Y. Paonganan atau Ongen menegaskan bahwa rehabilitasi pascabencana banjir bandang di Sumatera harus dimulai dari pembenahan wilayah hulu.

Dia menilai, upaya pemulihan yang dilakukan tanpa memperbaiki akar persoalan ekologis berisiko memicu bencana serupa dalam waktu dekat.

Menurut Ongen, curah hujan ekstrem akibat badai siklon yang berlangsung selama beberapa hari telah memperparah kondisi kawasan pegunungan yang sebelumnya sudah mengalami deforestasi masif.

Baca Juga: Ongen Desak Pemprov Tindak Tegas Gedung Tanpa SLF

Vegetasi yang berfungsi sebagai penahan air alami tersapu banjir, sehingga daya serap tanah makin menurun.

“Area yang tersapu banjir kini menjadi sangat terbuka dan kehilangan sistem penahan air alami. Dalam kondisi ini, hujan dengan intensitas kecil sekalipun berpotensi kembali memicu banjir bandang,” ujar Ongen dalam pernyataan tertulis, Minggu (28/12).

Dia mengingatkan bahwa pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman akan sangat berisiko jika dilakukan tanpa pembenahan menyeluruh di kawasan hulu dan daerah sapuan banjir.

Menurutnya, rehabilitasi harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian ilmiah.

Ongen mengusulkan penerapan teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang telah kehilangan vegetasi, seperti struktur buatan, turap, atau tanggul yang dirancang untuk mengendalikan aliran air menuju satu jalur sungai utama.