OORA Skinlabs Hadirkan Treatment Berstandar Korea

jpnn.com, JAKARTA - OORA Skinlabs (PT Made For Ayura), klinik estetika berstandar Korea pertama di Jakarta, mengembangkan pendekatan berbasis pemeriksaan individual melalui konsultasi Glow Profile.

Temuan dari konsultasi tersebut digunakan untuk menyesuaikan protokol treatment Korea dengan kondisi dan kebutuhan pasien di Indonesia.

Perbedaan warna kulit, tingkat melanin, paparan sinar ultraviolet, kelembapan, polusi, kondisi skin barrier, dan gaya hidup dapat memengaruhi respons kulit terhadap suatu prosedur.

Oleh karena itu, penyesuaian dapat dilakukan pada jenis treatment, pengaturan alat, intensitas energi, kombinasi dan urutan prosedur, hingga perawatan setelah tindakan.

“Standar Korea bagi kami bukan berarti membawa treatment dari Korea lalu menerapkannya dengan cara yang sama kepada setiap pasien. Sistem konsultasi dan prinsip klinisnya tetap mengacu pada praktik estetika Korea, tetapi keputusan treatment harus didasarkan pada kondisi kulit, struktur wajah, gaya hidup, dan tujuan masing-masing pasien,” ujar Tina Yura Hsu, Founder dan CEO OORA Skinlabs.

Melalui konsultasi Glow Profile tersebut, OORA Skinlabs juga melihat adanya perbedaan antara treatment yang banyak dicari konsumen dan kondisi kulit yang ditemukan melalui pemeriksaan.

“Banyak konsumen sudah mengetahui nama treatment yang mereka inginkan, tetapi belum tentu mengetahui apakah kulitnya siap menerima treatment tersebut,” kata Tina.

“Peran klinik bukan sekadar menyetujui permintaan konsumen. Klinik perlu menjelaskan mengapa sebuah treatment direkomendasikan, perlu disesuaikan, ditunda, atau belum diperlukan. Keputusan seharusnya tidak hanya didorong oleh tren atau promosi,” lanjutnya.