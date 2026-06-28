Open House Sekolah Rakyat Palembang Penuh Haru, Nur Aziza Mau Jadi Dokter
jpnn.com, PALEMBANG - Suasana haru mewarnai Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang di Sentra Budi Perkasa, Minggu (28/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul itu menjadi ajang bagi masyarakat melihat langsung perubahan para siswa yang sebelumnya berasal dari keluarga kurang mampu.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyaksikan berbagai penampilan siswa, mulai dari baris variasi, Trai Gending Sriwijaya, karate, pidato empat bahasa, paduan suara hingga puisi.
Penampilan itu menjadi bukti perkembangan para siswa setelah hampir satu tahun menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat.
"Anak-anak ini sudah dididik lebih dari sebelas bulan. Saya bangga kepada mereka, juga kepada para guru dan tenaga kependidikan yang telah membimbing dengan penuh dedikasi," ujar Gus Ipul.
Momen paling menyentuh terjadi saat Nur Aziza siswi kelas X yang menjadi pembawa acara menceritakan cita-citanya menjadi dokter.
Putri seorang buruh harian lepas itu tak mampu menyembunyikan rasa harinya ketika diminta menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Berkat program Sekolah Rakyat ini saya bisa sekolah lagi," ucap Nur Aziza sambil menahan tangis.
Dihadiri Mensos Saifullah Yusuf, Open House Sekolah Rakyat Palembang penuh haru, bangkitkan harapan anak putus sekolah kembali raih mimpi.
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