Open Top Tour PIK Tebar Diskon 31 Persen, Cuma 31 Kursi per Hari

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat yang ingin menikmati wisata tepi laut Jakarta dengan cara berbeda kini punya pilihan baru. Open Top Tour Jakarta Seaside Experience resmi kembali beroperasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) mulai 22 Mei 2026.

Kabar menariknya, layanan wisata ini langsung menghadirkan promo diskon 31 persen. Promo tersebut diberikan untuk keberangkatan pukul 20.30 WIB pada 22 sampai 24 Mei 2026.

Namun, kuotanya terbatas. Hanya ada 31 kursi per hari untuk promo spesial dalam rangka Anniversary T31 atau Transjabodetabek 31 yang melayani rute Terminal Blok M - PIK2 tersebut.

Dengan promo ini, pengunjung bisa menikmati suasana malam kawasan PIK dari atas bus terbuka dengan harga lebih terjangkau. Tiket normal Open Top Tour Jakarta Seaside Experience dijual Rp 75.000 per orang.

Tiketnya hanya bisa dibeli melalui aplikasi Transjakarta. Pengunjung cukup masuk ke menu “Ticket”, lalu memilih “Open Top Tour of Jakarta”.

Setelah itu, pengunjung bisa menentukan tanggal dan jadwal keberangkatan. Proses pembelian dilanjutkan dengan pembayaran langsung melalui aplikasi.

Marketing Gallery PIK Icon menjadi lokasi penukaran tiket, titik keberangkatan, sekaligus titik kedatangan. Seluruh alur perjalanan dibuat dalam satu titik agar pengunjung lebih mudah mengatur waktu.

Open Top Tour Jakarta Seaside Experience beroperasi setiap hari. Ada tiga pilihan jadwal keberangkatan, yakni pukul 16.30 WIB, 18.30 WIB, dan 20.30 WIB.

