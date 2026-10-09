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OpenAI Rombak Wajah ChatGPT dengan Fitur Intelligent UI

OpenAI Rombak Wajah ChatGPT dengan Fitur Intelligent UI
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OpenAI rombak ChatGPT. Foto: reuters/antara

jpnn.com, JAKARTA - Jawaban teks ChatGPT yang panjang dan penuh deretan paragraf kini tinggal cerita.

OpenAI resmi merombak wajah ChatGPT lewat fitur baru bernama Intelligent UI, membuat sesi percakapan terasa lebih hidup dan visual.

Peluncuran fitur dilakukan bersamaan dengan hadirnya model GPT-6.

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Alih-alih hanya menyuguhkan gambar diam, ChatGPT kini bisa menampilkan elemen yang hidup: tombol yang bisa diklik, kalkulator interaktif, grafik dinamis, hingga diagram yang bisa langsung diedit di layar.

Langkah itu diambil bukan tanpa alasan. Manajer Produk OpenAI Aarush Selvan mengakui antarmuka ChatGPT selama ini terlalu monoton dan didominasi teks.

Padahal, jawaban paling efektif—seperti menyusun resep, merancang liburan, atau memahami materi pelajaran—sering kali butuh bentuk visual agar lebih mudah dicerna.

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Dalam peragaannya, OpenAI memperlihatkan bagaimana fitur baru bekerja.

Saat seorang mahasiswa bertanya tentang cara kerja sayap pesawat, ChatGPT tak sekadar memberi penjelasan teoritis, melainkan menyajikan diagram interaktif yang memperlihatkan bagaimana gaya angkat udara bekerja secara nyata.

OpenAI resmi merombak wajah ChatGPT lewat fitur baru bernama Intelligent UI, membuat sesi percakapan terasa lebih hidup dan visual.

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