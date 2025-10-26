menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » OpenAI Siapkan Komposer Virtual: Musik Kini Bisa Dibuat Hanya dengan Teks

OpenAI Siapkan Komposer Virtual: Musik Kini Bisa Dibuat Hanya dengan Teks

OpenAI Siapkan Komposer Virtual: Musik Kini Bisa Dibuat Hanya dengan Teks
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo OpenAI. Foto: antara/REUTERS/Dado Ruvic/am.

jpnn.com, JAKARTA - OpenAI rupanya tak puas hanya membuat kecerdasan buatan (AI) yang bisa menulis, menggambar, atau berbicara saja.

Kini, perusahaan asal Amerika Serikat itu tengah menyiapkan sesuatu yang lebih “berirama”: AI yang mampu menciptakan musik dari teks dan audio.

Alat tersebut dikembangkan agar pengguna bisa menambahkan musik pengiring ke video yang sudah ada—atau sekadar menyisipkan petikan gitar digital untuk melengkapi vokal yang direkam.

Baca Juga:

Menariknya, OpenAI disebut bekerja sama dengan para siswa dari Juilliard School, salah satu sekolah seni paling bergengsi di dunia.

Mereka membantu memberi anotasi pada partitur musik untuk menyempurnakan data pelatihan AI tersebut.

Bisa dibilang, otak mesin ini dilatih langsung oleh para musisi kelas dunia.

Baca Juga:

Belum ada bocoran kapan alat musik generatif itu akan resmi dirilis, atau apakah akan berdiri sendiri sebagai produk baru.

Mungkin juga justru disatukan dengan ChatGPT atau aplikasi video AI mereka, Sora.

OpenAI tengah menyiapkan sesuatu yang lebih “berirama”: AI yang mampu menciptakan musik dari teks dan audio.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI