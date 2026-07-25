Opening Ceremony Piala Presiden 2026 Diserbu Penonton, 24 Ribu Tiket Habis Terjual
jpnn.com - Piala Presiden Elite 2026 resmi dibuka melalui seremoni meriah di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.
Ribuan suporter memadati stadion untuk menyaksikan pembukaan turnamen pramusim bergengsi tersebut sebelum laga Persib Bandung menghadapi Arema FC.
Sejumlah pejabat turut menghadiri seremoni pembukaan, seperti Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait.
Mereka kemudian melakukan tendangan simbolis ke arah gawang sebagai penanda dimulainya Piala Presiden 2026 yang juga digelar di Surabaya.
Maruarar mengatakan penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini mengalami sejumlah peningkatan dibanding edisi sebelumnya. Selain total hadiah juara yang naik menjadi Rp 6 miliar, jumlah peserta luar negeri juga bertambah sehingga kualitas persaingan dipastikan makin kompetitif.
"Hadiahnya naik, tadinya 5,5 miliar jadi 6 miliar. Kemudian peserta luar negerinya juga nambah. Dulu cuma dua ya tahun lalu dua ya? Port FC sama Oxford United. Sekarang ada tiga ya," kata Maruarar.
Selain meningkatkan kualitas turnamen, panitia juga memberi perhatian terhadap pemberdayaan pelaku UMKM di sekitar stadion.
Maruarar menjelaskan proses kurasi dilakukan agar pelaku usaha yang sudah berkembang maupun yang masih merintis memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan produknya.
Sebanyak 24 ribu tiket laga pembuka Piala Presiden 2026 antara Persib vs Arema FC di Si Jalak Harupat Bandung, ludes terjual.
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