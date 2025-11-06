menu
Operasi Batu Empedu Ditunda, Fahmi Bo Jelaskan Penyebabnya
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkap penyebab operasi batu empedu yang seharusnya dijalani harus tertunda.

Dia mengatakan kondisi tiroidnya belum memungkinkan untuk dilakukan operasi.

"Tiroid masih tinggi. Mudah-mudahan, kalau enggak ada apa-apa, lusa operasi batu empedunya," kata Fahmi Bo dalam program FYP di Trans7, Selasa (4/11).

Pria berusia 52 tahun itu kemudian menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi kesehatannya.

Fahmi Bo mengaku bersyukur keadaannya perlahan makin membaik karena sudah bisa makan.

Selain bisa makan, dia juga senang perlahan juga mulai dapat kembali duduk.

Sebelumnya dirinya hanya terbaring akibat penyakit stroke dan gangguan jantung yang diderita.

"Kemarin fisioterapi duduk," jelas pemain film Kampung Zombie itu.

