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Operasi Gabungan di 2 Kecamatan, Bea Cukai Malang Amankan 13.300 Batang Rokok Ilegal

Operasi Gabungan di 2 Kecamatan, Bea Cukai Malang Amankan 13.300 Batang Rokok Ilegal
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Barang bukti berupa rokok ilegal yang diamankan petugas Bea Cukai Malang saat menggelar operasi gabungan di dua kecamatan, yakni Bululawang dan Turen pada Kamis (15/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang mengamankan 13.300 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan di dua kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Turen pada Kamis (15/10).

Penindakan tersebut dilakukan untuk mengawasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau sekaligus menekan peredaran rokok ilegal di tingkat penjualan.

Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa sejumlah toko dan menemukan tiga toko yang menyimpan serta menyediakan rokok untuk dijual tanpa dilekati pita cukai.

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Rokok yang ditemukan berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dari berbagai merek, dengan total 665 bungkus atau 13.300 batang.

Perinciannya, sebanyak 371 bungkus atau 7.420 batang ditemukan di sebuah toko di Dusun Sukorejo Kasembon, Kecamatan Bululawang.

Selanjutnya, 232 bungkus atau 4.640 batang ditemukan di toko di Jalan Jamuran Bakalan, Kecamatan Bululawang, serta 62 bungkus atau 1.240 batang di toko di Dusun Jatirenggo Talok, Kecamatan Turen.

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Seluruh barang hasil penindakan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp19.889.700 dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp10.005.320 yang berhasil dicegah.

Bea Cukai Malang bersama Pemkab Malang menggelar operasi gabungan di 2 kecamatan, yakni Bululawang dan Turen, ini hasilnya

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