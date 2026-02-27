Operasi Ketupat 2026, Polda Jabar Siagakan 'Motor Senyum' di Jalur Mudik

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat akan menurunkan tim khusus bernama Tim Urai yang bersiaga di kawasan rawan kemacetan di jalur mudik Lebaran dalam rangka Operasi Ketupat 2026.

Tim tersebut nantinya bertugas untuk mengurai kemacetan yang terjadi, serta membantu masyarakat saat di jalur mudik.

Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, Tim Urai memiliki sejumlah tugas prioritas saat melaksanakan pengamanan mudik lebaran.

Anggota juga diwajibkan memberikan senyuman saat membantu masyarakat yang mengalami masalah di jalur mudik.

"Tahun ini kami sedikit memoles Tim Urai tersebut supaya filosofi Tim Urai itu lebih humanis. Jadi kami gunakan namanya Motor Senyum. Kami juga mendatanginya dengan senyum, kemudian kami mudah-mudahan bisa menebar senyuman untuk mereka (masyarakat)," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026).

Raydia menuturkan, Tim Urai juga nantinya membantu permasalahan yang dialami masyarakat, seperti saat kehabisan bensin.

Baca Juga: 12 Warga Jabar Korban TPPO Jalani Pemulihan Psikologis di UPTD PPA

Bahkan, anggota tim tersebut akan membawa takjil untuk diberikan kepada masyarakat yang menjalani ibadah puasa.

"Jadi kami bawa beberapa takjil dan sedikit snack untuk bisa kami berikan kepada pemudik di tengah-tengah kemacetan. Dan kalau yang lupa (isi), bisa kasih kalau kehabisan bensin. Jadi Tim Urai itu juga salah satu kegunaannya. Ada tim Urai yang mengawal ke bengkel mobil sama ke pertamina mobil," ucapnya.