Operasi Ketupat 2026, Polri dan Media Bersinergi Kawal Arus Mudik

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, secara resmi melepas Tim Laporan Mudik Media di Senayan, Jakarta, Rabu (11/3). Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas memberikan apresiasi atas peran serta tim media dalam mendukung kelancaran arus mudik yang menjadi bagian dari Operasi Ketupat 2026.

Kakorlantas menjelaskan bahwa dalam pengamanan mudik tahun ini, Korlantas mengusung tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Tagline tersebut sesuai dengan petunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mencerminkan komitmen negara dalam mengawal tradisi mudik agar berlangsung aman dan nyaman.

Penasihat Ahli Kapolri, Dr. Edi Hasibuan, yang juga merupakan anggota Kompolnas periode 2012-2016, turut menyampaikan pandangannya. Menurutnya, Korlantas Polri selama ini memiliki kepedulian besar dalam membantu masyarakat yang menyelenggarakan mudik bareng.

"Kita melihat Korlantas Polri selama ini memiliki kepedulian besar membantu masyarakat yang menyelenggarakan mudik bareng. Atas kemudahan yang diberikan Korlantas Polri kepada masyarakat, kami melihat bahwa Polri telah hadir sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan penolong bagi masyarakat," kata Edi Hasibuan di Jakarta, Kamis (12/3).

Edi Hasibuan menambahkan bahwa saat ini Korlantas dan jajaran tengah sibuk melayani masyarakat mudik hingga pasca-Lebaran. Fokus utama pelayanan tersebut adalah memastikan para pemudik merasa aman, nyaman, dan keluarga bahagia.

"Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Korlantas Polri dan tim mudik Liputan 6 yang telah ikut mendukung mudik yang tertib di tengah masyarakat," ujar Edi.

Lebih lanjut, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) ini menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 adalah operasi kemanusiaan.

A"Operasi Ketupat bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan balik, tetapi negara hadir, Polri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan rangkaian bulan suci Ramadan dan Idulfitri berjalan dengan aman, tertib, dan kondisi aman sebagai bidang kriminalitas dan lancar di bidang lalu lintas," tambahnya.