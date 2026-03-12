Operasi Ketupat Lodaya 2026 Dimula, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Ini

jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan Operasi Ketupat Lodaya 2026 resmi dimulai pada Jumat (13/3) pukul 00.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan seusai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (12/3).

Rudi mengatakan apel gelar pasukan menjadi penanda kesiapan seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Baca Juga: Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas

"Baru saja kami melaksanakan gelar pasukan hang menandai bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan dimulai nanti malam pukul 00.00 WIB tanggal 13 Maret 2026," kata Rudi seusai kegiatan apel.

Menurut Rudi, pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dari Kodam III/Siliwangi, Lanal, Lanud, serta berbagai instansi terkait seperti BPBD dan tim SAR.

"Ini menunjukkan kebersamaan masyarakat Jawa Barat dan Pemerintah Jawa Barat dalam melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan arus balik Lebaran," ujarnya.

Dia menegaskan Operasi Ketupat Lodaya 2026 mengusung tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.