Operasi Ketupat Musi 2026: Aktivitas Preventif Melonjak, Keamanan Terkendali

jpnn.com - PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan menutup Operasi Ketupat Musi 2026.

Selama dua pekan masa pengamanan Lebaran, tercatat adanya peningkatan intensitas pelayan dan pengawasan di lapangan jika dibandingkan dengan periode waktu tahun lalu.

Berdasarkan data evaluasi periode 13 hingga 25 Maret 2026, pihak kepolisian mengonfirmasi tren positif pada berbagai indikator keamanan.

Berikut adalah poin-poin utama hasil operasi tahun ini:

Lonjakan intensitas lapangan: Total kegiatan preemtif dan preventif menembus angka 30.956 kegiatan, tumbuh 12,2 persen dari tahun 2025.

Fokus pencegahan: Kenaikan paling tajam terlihat pada sektor kegiatan preventif yang melonjak hingga 30,4 persen.

Penguatan kehadiran petugas di titik-titik rawan diklaim menjadi kunci utama dalam meminimalisasi gangguan kambtibmas serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumatera Selatan.

Peningkatan volume kegiatan ini mencerminkan komitmen aparat dalam memastikan seluruh moda transportasi dan jalur mudik di Sumsel berada dalam kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat.