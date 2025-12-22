Operasi Lilin Musi 2025, Polda Sumsel Siapkan Layanan Darurat Selama Nataru

jpnn.com - PALEMBANG - Operasi Lilin Musi 2025 di Sumatera Selatan resmi dimulai pekan lalu. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan jajaran mengedepankan langkah preventif melalui pelaksanaan Operasi Lilin Musi 2025.

Polda Sumsel mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas selama melakukan perjalanan, seiring meningkatnya mobilitas pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Operasi ini tidak hanya fokus pada pengamanan arus lalu lintas, tetapi juga pada kesiapan layanan darurat lintas sektor guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," kata Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Lilin Musi 2025 Polda Sumsel Komisaris Polisi I Putu Suryawan, Senin (22/12).

Dia menjelaskan Polda Sumsel bersama instansi terkait telah menyiagakan berbagai layanan bantuan selama periode Nataru.

Adapun layanan darurat yang dapat dihubungi antara lain nomor 110 untuk layanan Kepolisian, 119 layanan ambulans, 113 Pemadam Kebakaran, 115 Basarnas, 117 BNPB, 135 layanan BBM Pertamina, serta 151 layanan Kementerian Perhubungan.

"Bagi masyarakat agar manfaatkan layanan darurat yang telah disiapkan pemerintah dan seluruh stakeholder apabila menghadapi situasi darurat selama perjalanan," ungkapnya.

Baca Juga: Polda Sumsel Mendistribusikan Ribuan Paket Logistik untuk Korban Bencana Sumatra

Putu mengatakan Polda Sumsel berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran personel di lapangan, penguatan patroli, serta koordinasi intensif lintas sektor.