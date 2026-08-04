Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Karhutla Digelar di Sumsel

jpnn.com - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali digelar di Sumatera Selatan untuk mendukung penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC kembali dimulai pada hari ini Selasa (4/8/2026) dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Update info rekan-rekan, hari ini dimulai lagi OMC perbantuan dari BNPB. Sortie satu arah OKI dan OI," jelas Ferdian dalam keterangan resminya.

Penyemaian awal diarahkan ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir, dua wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di Sumsel.

"Semoga dengan adanya pelaksanaan OMC ini dapat meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah rawan kebakaran, sehingga membantu menjaga kelembapan lahan sekaligus menekan potensi meluasnya titik api," kata Ferdian.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya penanganan karhutla melalui sinergi lintas lembaga, terutama di tengah memasuki periode puncak musim kemarau di Sumatera Selatan.

Sebelumnya, BMKG menyebut puncak musim kemarau di Sumsel diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya karhutla, khususnya di wilayah dengan lahan gambut dan kondisi kering. (Mcr35/JPNN)