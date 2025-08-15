Operasi Pangan Polres Priok: Stok Beras di Pasar Muara Angke Aman

jpnn.com, JAKARTA - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengecekan stok beras di PD Pasar Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (15/8). Operasi ini guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok tersebut.

Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim AKP I.G.N.P. Krisnha Narayana ini melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Kecamatan Penjaringan. Pengecekan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI dan Kapolri untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kami memeriksa dua pelaku usaha, yaitu Toko Dewi Sri dengan stok 425 kg dan Toko Abadi Jaya Yonnasir dengan stok 4.400 kg. Hasilnya menunjukkan stok beras masih dalam batas wajar," jelas Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing.

Dinas PPKUKM menyatakan belum menemukan indikasi penimbunan atau pelanggaran lainnya. Namun, pihaknya tetap memberikan himbauan kepada pedagang untuk mematuhi aturan dan tidak melakukan praktik yang dapat mengganggu stabilitas harga.

"Jika ditemukan dugaan penimbunan, pelaku akan diberi waktu dua hari untuk menindaklanjuti. Jika tidak ada perbaikan, kami akan mengambil tindakan tegas secara hukum," tegasnya.

Kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. (tan/jpnn)